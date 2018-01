Hier zeigt die Autowelt das Gestern

Schwere Pick-ups, Spritschlucker, so weit das Auge reicht. Das ist die Autoshow von Detroit. Die Milliardeninvestitionen in Elektromobilität sind vorerst nur Ankündigungen.

Die Automesse in Detroit, das erste große Treffen der Branche im Jahr, wird von Gegensätzen geprägt: Einerseits ist der Elektroantrieb das Thema, an dem kein Hersteller vorbeikommt. So weit die Zukunftsmusik. Andererseits wird der mit 17,2 Millionen Neuzulassungen 2017 nur leicht geschrumpfte, aber konstant hohe US-Markt weiter von den schweren Pick-ups wie Ford F-150, Dodge Ram und Chevrolet Silverado neben japanischen Konkurrenten dominiert.