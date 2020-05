Hilfen für Air France und Norwegian, Warten bei Lufthansa

Das Ringen um staatliche Hilfen für die deutsche AUA-Mutter Lufthansa dauert an. Eine Einigung zwischen dem Vorstand von Deutschlands größter Airline und Vertretern der Regierung in Berlin sei in den nächsten Tagen wahrscheinlich, hieß es am Montag. In Frankreich bekommt die größte Airline Air France 7 Mrd. Euro vom Staat; die EU genehmigte das Hilfspaket am Montag.

SN/APA (AFP)/ALEXANDER KLEIN Mithilfe von EU-Krediten soll die Air France wieder abheben können