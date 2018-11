Höhere Ölpreise lassen Gewinne der US-Ölmultis sprudeln

Die starken Preisanstiege am Ölmarkt haben die Geschäfte der US-Branchenriesen ExxonMobil und Chevron im Sommer kräftig angeschoben. Die beiden größten amerikanischen Ölmultis gaben am Freitag vor Eröffnung der US-Börsen starke Gewinnsteigerungen im Sommerquartal bekannt. Zuvor hatten bereits die internationalen Konkurrenten Shell und BP große Zuwächse verkündet.

Beim US-Branchenführer Exxon, dem weltweit größten börsennotierten Ölkonzern, kletterte der Überschuss im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreswert um 57 Prozent auf 6,2 Mrd. US-Dollar (5,4 Mrd. Euro). Die Erlöse steigerte das Unternehmen aus dem texanischen Irving um gut ein Viertel auf 76,6 Mrd. Dollar.

"Unsere operative Leistung hat sich deutlich verbessert", sagte Exxon-Chef Darren Woods. Allerdings sank die Ölproduktion um zwei Prozent auf 3,8 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag. Obwohl die Ölförderung in den USA insgesamt boomt, tut sich Exxon damit schon länger schwer, was bei Anlegern bereits zu einiger Nervosität führte.

Die Bilanz profitierte weiter von den höheren Ölpreisen, die die Gewinnspannen auch bei geringerer Produktion steigen lassen. Im Schnitt kostete Rohöl im Berichtszeitraum rund 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Das kam auch den Rivalen Shell und BP zugute, die im dritten Quartal ebenfalls stark zulegten und Gewinne von 5,6 Mrd. beziehungsweise 2,8 Mrd. Dollar erwirtschaften konnten.

Exxons größter US-Konkurrent Chevron verdoppelte den Überschuss im Jahresvergleich auf 4,0 Mrd. US-Dollar (3,5 Mrd. Euro). Die Erlöse legten um knapp 22 Prozent auf 44 Mrd. Dollar zu. Die Ölförderung wuchs um neun Prozent auf knapp drei Millionen Barrel pro Tag, was dem Konzern zufolge einem neuen Rekordwert entspricht. Sowohl Exxon als auch Chevron übertrafen mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Die Aktien der Konzerne starteten am Freitag mit deutlichen Kursaufschlägen in den US-Börsenhandel.

