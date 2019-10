Hongkong erstmals seit zehn Jahren in der Rezession

Hongkong ist im Zuge der seit Monaten anhaltenden Proteste und der schwächelnden Konjunktur in China zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt in eine Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt der Sonderverwaltungszone schrumpfte von Juli bis September um 3,2 Prozent zum vorherigen Vierteljahr und damit das zweite Quartal in Folge, wie aus Regierungsangaben vom Donnerstag hervorgeht.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Hongkongs Wirtschaft leidet auch unter den monatelangen Protesten