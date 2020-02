HSBC streicht 35.000 Jobs und verkleinert Investmentbanking

Die britische Großbank HSBC steht nach einem Gewinneinbruch vor einer Rosskur. 35.000 Jobs werden gestrichen, das Investmentbanking zurechtgestutzt und das Geschäft in Europa und den USA verkleinert, wie HSBC mitteilte. 2019 brach der Gewinn vor Steuern um ein Drittel auf 13,3 Milliarden Dollar ein - in erster Linie, weil wegen des Umbaus Abschreibungen in Höhe von 7,3 Milliarden Dollar anfielen.

SN/APA (AFP)/PHILIP FONG Die britische Gro§bank HSBC will mehr Gewinne schreiben