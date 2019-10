HSBC will laut Bericht bis zu 10.000 Jobs streichen

Die britische Großbank HSBC plant einem Zeitungsbericht zufolge die Streichung von bis zu 10.000 Stellen. Ziel sei es, die Kosten zu senken, meldete die "Financial Times" am Sonntagabend unter Berufung auf zwei in die Pläne eingeweihte Personen. HSBC lehnte auf Nachfrage eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO HSBC machen u.a. die Unruhen in Hongkong zu schaffen