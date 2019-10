HSBC will laut "Financial Times" bis 10.000 Jobs streichen

Die britische Großbank HSBC will einem Zeitungsbericht zufolge weitere bis zu 10.000 Stellen streichen. Mit dem Abbau von mehr als 4 Prozent der Arbeitsplätze wolle der neue HSBC-Chef Noel Quinn die Kosten drücken, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf zwei in die Pläne eingeweihte Personen. Vor allem gut bezahlte Jobs sollten wegfallen. HSBC lehnte eine Stellungnahme ab.

