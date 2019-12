Huawei klagt erneut in den USA gegen Vorgehen der Behörden

Der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei hat zum zweiten Mal in den USA Klage wegen des Vorgehens der dortigen Behörden gegen das Unternehmen eingeleitet. Die Beschwerde richte sich gegen den Ausschluss des chinesischen Unternehmens von Zuschüssen zur Entwicklung der Infrastruktur in ländlichen Gebieten der USA, teilte Huawei am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/STEFAN WERMUTH US-Handelsministerium setzte Huawei auf eine schwarze Liste