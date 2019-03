Ifo-Präsident fordert Verschiebung der Brexit-Frist

Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat sich für eine Verschiebung der Brexit-Frist um zwei Jahre ausgesprochen. Es bestehe die Gefahr, dass es am 12. April zu einem harten EU-Austritt kommt, "der großen Schaden anrichtet und den keine der beiden Seiten wirklich will", erklärte der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts am Mittwoch.

SN/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Die zwei Jahre Verlängerung sollen Zeit zum reflektieren bieten