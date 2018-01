IG Metall beschließt deutschlandweite 24-Stunden-Streiks

Die IG Metall hat nach dem Abbruch der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie eine Welle von deutschlandweiten 24-Stunden-Streiks für die kommende Woche beschlossen. "Wir werden in 250 Betrieben dazu aufrufen", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Samstag in Stuttgart.

SN/dpa/Sebastian Gollnow Derzeit haken die Verhandlungen noch.