IG-Metall erwartet chinesische Autohersteller in Deutschland

Baden-Württembergs IG-Metall-Chef Roman Zitzelsberger rechnet mit dem Aufbau von Produktionsstätten chinesischer Autohersteller in Deutschland. "Das wird gar nicht anders gehen", sagte Zitzelsberger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Chinesische Hersteller brächten Fahrzeuge auf den Markt, die technisch mindestens auf Augenhöhe seien. "Die Chinesen bieten etwas an, womit sie den Markt massiv aufrollen wollen", sagte Zitzelsberger.

