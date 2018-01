IG Metall ruft zu Streiks bei BMW und Mercedes auf

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Berlin am Dienstag die Unternehmen genannt, deren Beschäftigte sie zu 24-Stunden-Warnstreiks aufruft. BMW, Mercedes und das Logistikunternehmen Schnellecke müssen ab Freitagvormittag damit rechnen, dass bei ihnen die Arbeit bis Samstagvormittag ruht.

SN/APA (dpa)/Jens Büttner Es drohen flächendeckende Streiks