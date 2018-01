Ikea-Gründer Ingvar Kamprad ist tot

Ingvar Kamprad machte Ikea zu einem Riesen der Möbelbranche.

Ohne ihn gäbe es kein Billy-Regal, ohne ihn gäbe es kein Ikea.

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad sei am Samstag nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren umgeben von seinen Liebsten zu Hause gestorben, teilte Ikea am Sonntag mit. Kamprad war einer der reichsten Menschen der Welt. Der 1926 im südschwedischen Smaland geborene Kamprad hatte den Möbelriesen Ikea im Alter von 17 Jahren gegründet. Dieses Geschäft sei sein lebenslanges Engagement geworden.

"Wir sind tieftraurig über Ingvars Tod", sagte Torbjörn Lööf, Chef und Präsident der Inter Ikea Group. Er habe bis an sein Lebensende gearbeitet.

Nachdem Kamprad beruflich zumindest etwas kürzer getreten war in der schwedischen Heimat, führten seine Söhne Peter, Jonas und Mathias Kamprad die Geschäfte in der Schweiz weiter.

Die dank Ikea reich gewordene Familie Kamprad führte auch dieses Jahr die "Bilanz"-Liste der Reichen in der Schweiz an. "Bilanz" beziffert ihr Vermögen auf 48 bis 49 Milliarden Franken (42 Mrd. Euro).

Er war heimatverbunden

Schon als kleiner Bub soll er gern verkauft haben. Heute ist Ikea ein multinationaler Handelskonzern, mit 328 Filialen in 28 Ländern und einem Nettogewinn von mehr als 3,5 Milliarden Euro. Längst gehörte der Gründer zu den reichsten Menschen des Planeten, was ihn nicht davon abhielt, das Geld sparsam zusammenzuhalten. Er kaufte gern am Flohmarkt ein. Für seine einstige Nähe zum Nationalsozialismus hatte er sich einmal vor laufender Kamera öffentlich entschuldigt.

Småland ist Kamprads Geburtsregion in Südschweden, und wie heimatverbunden er war, beweist schon die Namensgebung des Konzerns. Ikea steht für die Initialen des Gründers, ergänzt um die Anfangsbuchstaben von Elmtaryd und Agunnaryd, dem Bauernhof und dem Dorf, in dem er aufwuchs. Anfänglich verkaufte das Unternehmen Stifte, Portemonnaies, Bilderrahmen, Tischläufer, Uhren, Schmuck und Nylonstrumpfhosen. Der große Durchbruch kam in den 1950er Jahren.

(SN)