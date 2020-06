Ikea will Coronahilfen zurückzahlen

Der Möbelriese Ikea will einer Reihe von Ländern die in der Coronakrise bewilligten Hilfen zurückzahlen. Man befinde sich mit mehreren Regierungen in Gesprächen darüber, die Mittel zurückzugeben, die man zu Hochzeiten der Coronaviruspandemie als Unterstützung bei der Lohnfortzahlung erhalten habe, teilte der Ikea-Mutterkonzern Ingka am Montag mit. Summen nannte der Konzern nicht.

SN/APA (dpa)/Fredrik von Erichsen Der Möbelriese steht mit mehreren Regierungen in Kontakt