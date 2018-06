Ikea will umweltfreundlicher werden

Der weltweit größte Möbelkonzern Ikea will grüner werden: Bis 2030 sollen die Produkte des Herstellers von preiswerten Selbstaufbau-Möbeln nur noch aus nachwachsenden und recycelten Rohstoffen bestehen. Der CO2-Fußabdruck solle so bis dahin um 80 Prozent gegenüber 2016 reduziert werden, teilte das schwedische Möbelhaus am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/ROBIN UTRECHT Bis 2030 nur mehr nachwachsende und recycelte Rohstoffe