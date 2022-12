Im Wirecard-Prozess hat der Schlagabtausch begonnen

Verteidiger attackiert Staatsanwaltschaft und fordert Aussetzung des Verfahrens, Anklage listet Verfehlungen auf.

Nach einem relativ unspektakulären Beginn am vergangenen Donnerstag ging es im milliardenschweren Betrugsprozess um den untergegangenen Zahlungsdienstleister Wirecard in München am Montag erstmals richtig zur Sache. Die Verteidigung des Hauptangeklagten, des Österreichers Markus Braun (53), warf der Staatsanwaltschaft Ermittlungsfehler und gravierende Rechtsstaatsverstöße vor, wie die dpa berichtete.

Anwalt Alfred Dierlamm beantragte vor dem Landgericht München I die Aussetzung des Verfahrens. Er hielt der Anklagebehörde vor, kurz vor Beginn der Hauptverhandlung noch immense Mengen an Akten an die Anwälte ...