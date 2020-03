In Deutschland ist 2019 erster Jahrgang ohne Eiswein

In Deutschland wird der Weinjahrgang 2019 nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) als erster Jahrgang ohne Eisweinlese in die Geschichte eingehen. Grund dafür sind die warmen Temperaturen. In Österreich haben am 7. Jänner frostige Temperaturen im Burgenland eine Eisweinernte ermöglicht.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jan Woitas Erstmals Jahrgang ohne Eiswein