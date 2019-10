Indianerstamm eröffnet Hard Rock Hotel und Casino in Florida

Ein neues Hard Rock Hotel und Casino in der Form einer E-Gitarre bringt das Flair von Las Vegas nach Florida: Am Donnerstag wurde das 36-stöckige Gebäude mit seinen blauen Fenstern in Hollywood, 30 Kilometer nördlich der US-Metropole Miami, eröffnet. Hinter dem 1,5 Milliarden Dollar (1,35 Mrd. Euro) teuren Projekt steckt der wohlhabende Indianerstamm der Seminolen.

SN/APA (AFP)/ZAK BENNETT Hard Rock Hotel & Casino in Gitarrenform