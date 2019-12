Indien will Wirtschaft mit Billionen anschieben

Indiens Regierung will mit gewaltigen Investitionen in die Infrastruktur die schwächelnde Konjunktur auf Trab bringen. Finanzministerin Nirmala Sitharaman nannte am Samstag auf einem Wirtschaftsgipfel in Mumbai eine Summe von insgesamt 100 Billionen Rupien (1,27 Billionen Euro), wie lokale Zeitungen berichteten. Erste Projekte sollen demnach noch in diesem Monat angekündigt werden.

SN/APA (AFP)/MONEY SHARMA Finanzministerin Nirmala Sitharaman