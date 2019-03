Nach den Abstürzen von zwei Boeing 737 MAX 8 hat die indonesische Fluggesellschaft Garuda den Kauf von 49 Maschinen dieses Typs widerrufen. Die Airline habe in einem Brief an den US-Flugzeugbauer um die Stornierung der Bestellung im Wert von mehreren Milliarden Dollar gebeten, sagte ein Garuda-Sprecher am Freitag. Die Passagiere hätten das Vertrauen in den Flugzeugtyp verloren, so die Begründung.

SN/APA (AFP)/IHWAN IDAMIN HARAHAP Jüngste Flugzeugabstürze führen zu Stornierung von Bestellungen