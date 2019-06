Infineon will mit Riesenübernahme in Top Ten der Chipbranche

Der deutsche Chiphersteller Infineon will mit einer Milliardenübernahme in den USA in die globalen Top Ten der Halbleiterbranche aufsteigen. Der Konzern will um 9 Milliarden Euro den im kalifornischen Silicon Valley beheimateten Konkurrenten Cypress Semiconductor mit seinen 5.800 Mitarbeitern übernehmen.

