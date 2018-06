Inflation in der Türkei stieg vor Wahlen auf über 12 Prozent

Vor den Wahlen in der Türkei hat die Inflation nach starken Kursverlusten der Landeswährung Lira kräftig zugelegt. Im Mai sei die Inflationsrate auf 12,15 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikbüro am Montag in Ankara mit. Damit hat die Teuerung in dem Schwellenland den höchsten Stand seit November erreicht. Im April lag die Inflation noch deutlich tiefer bei 10,85 Prozent.

SN/APA (AFP)/KAYHAN OZER Präsident Erdogan selbst belastete den Kurs der Lira stark