Intel plant 25 Mrd. Dollar für neue Chipfabrik in Israel

Der US-Chiphersteller Intel wird nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Israel eine neue Fabrik im Wert von 25 Milliarden Dollar bauen. Dies sei die bisher größte internationale Investition im Land, sagte Netanjahu am Sonntag. Die Fabrik in Kirjat Gat soll 2027 eröffnet werden und Tausende Mitarbeiter beschäftigen, wie das israelische Finanzministerium mitteilte.

Vereinbart worden sei demnach ein Steuersatz von 7,5 Prozent für Intel, der über dem aktuellen Niveau von fünf Prozent liege. Von Intel war zunächst keine Stellungnahme zu den Angaben aus Israel zu bekommnen. Intel gab am vergangenen Freitag den Startschuss für ein Projekt in Polen. Für 4,6 Milliarden Dollar soll in Breslau ein Werk zum Test und zur Montage von Prozessoren entstehen. "Polen war einfach ein bisschen hungriger, den Zuschlag zu erhalten", sagte Konzernchef Gelsinger. Mehrere Staaten hatten sich als Standort angeboten. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nannte die Fabrik "die größte Investition auf der grünen Wiese in der Geschichte Polens".