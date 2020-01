Interpol-Fahndungsaufruf für Ex-Automanager Ghosn

Im Fall des von Japan in den Libanon geflüchteten Ex-Nissan-Chefs Carlos Ghosn ist Interpol eingeschaltet. Die Generalstaatsanwaltschaft habe von der internationalen Polizeiorganisation eine sogenannte Rote Notiz zur Festnahme Ghosns erhalten, zitierte die staatliche libanesische Nachrichtenagentur Ani am Donnerstag Justizminister Albert Sarhan. In der Türkei leitete die Polizei Ermittlungen ein.

SN/APA (Archiv/AFP)/JIJI PRESS Carlos Ghosn setzte sich in den Libanon ab