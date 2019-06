Investitionen in Fabriken für Elektroautos verdoppelt

Die weltweit führenden Autokonzerne haben ihre Investitionen in Fabriken für Elektroautos im vergangenen Jahr verdoppelt. Wie die Unternehmensberatung EY am Montag mitteilte, kündigten die 16 größten Autohersteller Elektroauto-Projekte im Gesamtvolumen von 8,4 Milliarden Euro an - 97 Prozent mehr als 2017.

SN/APA (dpa)/Hendrik Schmidt Autobauer investieren in die Zukunft der Mobilität