Irische Wirtschaft schrumpfte nur halb so stark wie Eurozone

Die Coronarezession fällt in Irland deutlich geringer aus als in anderen europäischen Staaten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) brach von April bis Juni im Rekordtempo um 6,1 Prozent zum Vorquartal ein, wie das Statistikamt am Montag mitteilte. Das ist noch stärker als im Jahr 2008 zu Zeiten der Finanzkrise, als es ein Minus von 4,7 Prozent geben hatte.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH Irland traf die Pandemie nicht so hart wie den Rest Europas