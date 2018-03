Ein Geschäft ganz ohne Kassa: Was Amazon in Amerika umsetzt, testet Saturn jetzt auch in Innsbruck. Rasch durchsetzen wird sich der kassalose Einkauf laut Experten allerdings nicht. Es gibt noch viele Hindernisse.

SN/robert ratzer Langes Warten an der Kassa ist für Kunden lästig. Bis sich der kassalose Einkauf durchsetzt, wird es aber noch dauern .