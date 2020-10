Die Rolle der Wirtschaft im US-Wahlkampf. Unter demokratischen Präsidenten läuft die US-Wirtschaft besser. Die Gründe sind unklar.

"It's the economy, stupid" lautete der berühmt gewordene Slogan, den der Kampagnenchef James Carville von Bill Clinton im Präsidentschaftswahlkampf 1992 formulierte. "Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf" ist die Kurzfassung der Binsenweisheit, dass die wirtschaftliche Lage im Land mit darüber entscheidet, welcher Kandidat ins Weiße Haus in Washington einzieht. Der Zustand der Wirtschaft gab in der Vergangenheit immer wieder den Ausschlag. Sogar der US-Präsident, um den sich die meisten Mythen ranken, John F. Kennedy, machte nicht wegen seiner persönlichen Strahlkraft ...