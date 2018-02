Italien: Beppe Grillo für Wochenarbeitszeit von 25 Stunden

Der Gründer der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hat sich für die Einführung einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden in Italien ausgesprochen. "Wir brauchen nicht so viel zu arbeiten", schrieb Beppe Grillo auf seinem Blog. Der Begriff Arbeit müsse überdacht werden. Die Hälfte der Jobs, in der Routinearbeit verrichtet werde, könnte durch Technologie ersetzt werden.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Beppe Grillo will tägliche Arbeitszeit reduzieren