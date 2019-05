Italien fordert "Aus" für Österreichs Lkw-Fahrverbote

Der italienische Frächterverband ANITA hat einen Appell an die Regierung in Rom gerichtet, Druck auf Österreich für eine "rasche" Abschaffung der Lkw-Fahrverbote auszuüben. "Die lange Liste österreichischer Verbote benachteiligt die ganze italienische Wirtschaft", kritisierte ANITA-Präsident Thomas Baumgartner in einer Presseaussendung am Freitag.

SN/APA (Archiv)/ROBERT PARIGGER Frächter befürchten Benachteiligung der italienischen Wirtschaft