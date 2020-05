Italien protestiert gegen "Tourismus-Korridore" in EU

Italien warnt vor Abkommen zwischen einzelnen EU-Ländern zur Schaffung von Tourismus-Korridoren angesichts der Coronapandemie. "Wir werden keine bilaterale Abkommen zulassen, die in Europa bevorzugte Korridore für Touristen schaffen. Das würde die Zerstörung des gemeinsamen EU-Markts bedeuten", warnte Premier Giuseppe Conte bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend in Rom.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Giuseppe Conte ist verärgert