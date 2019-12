Italien verschiebt Alitalia-Verkaufsfrist auf Ende Mai 2020

Die italienische Regierung startet mit einem neuen Verfahren zum Alitalia-Verkauf. Die Verkaufsfrist läuft am 31. Mai 2020 ab, verlautete es aus Regierungskreisen. Eine Verkaufsfrist war am 21. November zu Ende gegangen, ohne dass sich ein Konsortium für die Übernahme der maroden Airline gebildet hätte. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung die Verkaufsfrist bereits achtmal verschoben.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Der Alitalia-Verkauf soll später über die Bühne gehen