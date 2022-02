Italien will Autoindustrie stützen

Die italienische Regierung arbeitet an einem Plan zur Stützung der Autoindustrie. Diskutiert wurden am Mittwoch in Rom Maßnahmen, um den Übergang zu E-Autos ohne schmerzhafte Folgen auf die Beschäftigung zu ermöglichen. Gewerkschaften und Industriellen befürchten den Verlust zehntausender Jobs wegen Italiens Beschlusses, ab 2035 auf Verbrennungsmotoren zu verzichten.

Im Mittelpunkt des Interesses der Regierung von Premier Mario Draghi steht nicht nur die Wiederherstellung von Anreizen für den Erwerb von Elektroautos, sondern auch Maßnahmen wie Entwicklungsverträge, Innovationsvereinbarungen, Maßnahmen für den Technologietransfer, Investitionen in Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse. Diese Instrumente wurden von Industrieminister Giancarlo Giorgetti mit dem Verband der Autoindustrie besprochen. Diskutiert wurde auch die Frage der Auflade-Infrastrukturen und der sozialen Abfederungsmaßnahmen. 73.000 Jobs seien in den nächsten Jahren in der Autobranche gefährdet, nachdem die Regierung beschlossen hat, die Verwendung von Verbrennungsmotoren in Neuwagen in Italien bis 2035 einzustellen. 63.000 Jobs könnten allein im Zeitraum 2025 bis 2030 wegfallen, sollten nicht rasch Maßnahmen ergriffen werden, hieß es in einem Appell der Autobauer und die Gewerkschaften an die Regierung. Lieferwagen und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren müssen bis 2040 aus dem Verkehr gezogen werden. Dies gilt als wichtiger Schritt zur Senkung der Schadstoffemissionen im Rahmen der nationalen Politik zur Bekämpfung der globalen Erwärmung und des Klimawandels. Die Gefahr einer Deindustrialisierung des Automobilsektors, der für die italienische Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist, sei konkret, warnten die Gewerkschaften. Es sei notwendig, alle Schutzmaßnahmen zu ergreifen und vor allem den Automobilsektor wiederzubeleben und weiterzuentwickeln, fordern der Verband der Metallindustrie Federmeccanica, sowie die Gewerkschaftsverbände Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil in einem gemeinsamen Dokument an die Regierung. Unternehmen und Gewerkschaften verlangen auch, dass soziale Sicherheitsnetze ausgebaut werden, um die derzeitigen Übergänge zu begleiten. Die italienische Automobilindustrie generiert einen Umsatz von 93 Milliarden Euro, was 5,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) entspricht. Die Branche zählt mehr als 2.000 Unternehmen und 180.000 Beschäftigte.