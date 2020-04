Italien will Flug- und Bahngesellschaften unterstützen

Italien will Flug-, Bahn-, und Nahverkehrs-Gesellschaften in der Coronakrise unterstützen. "Der Staat will diese Gesellschaften für fehlende Einnahmen in der akutesten Phase der Krise im März und April unterstützen. Es ist aber offenkundig, dass sie weiterhin Probleme haben werden, bis wir zur Normalität zurückfinden", so Verkehrsministerin Paola De Micheli.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Der Zugverkehr ist in Italien eingebrochen