Italienische Regierung will Alitalia nicht verschleudern

Die italienische Regierung will die krisengeschüttelte Fluggesellschaft Alitalia weder verschleudern, noch verschenken. "Wir sind fest entschlossen, Alitalia zu umstrukturieren, um sie dann am Markt anzubieten", sagte der italienische Premier Giuseppe Conte am Samstag in Rom.

Conte hofft auf "Marktlösung" für Alitalia