Italienischer Kulturtourismus beklagt Milliarden-Einbußen

Die Kulturstadt Florenz beklagt Riesenschäden wegen der Coronavirus-Epidemie. Wegen starken Einnahmerückgängen in den Bereichen Mode, Tourismus und Handwerk habe die Stadt Verluste in der Größenordnung von sieben Milliarden Euro zu melden, berichtete der Bürgermeister Dario Nardella in einem Radiointerview.

