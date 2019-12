Italiens Bankenrettungsfonds muss Volksbank von Bari helfen

Der von Banken getragene italienische Einlagensicherungsfonds FITD kommt der kriselnden Volksbank Popolare di Bari zur Hilfe. FITD sei bereit, mit bis zu 700 Millionen Euro dem Geldhaus unter die Arme zu greifen, teilte der Fonds am Montagabend mit. Davon sei ein Betrag von 310 Millionen Euro bereits genehmigt. Diesen könne die Bank sofort nutzen, um ihr Kapitalpolster zu verbessern.

Die Maßnahmen seien Teil eines umfassenderen Plans des Finanzinstituts, die Kapitalbasis in den kommenden Monaten um 1,4 Milliarden Euro zu erhöhen. Das Geldhaus war wegen seines Bergs an faulen Krediten in Schieflage geraten. Die italienische Zentralbank hatte den größten Kreditgeber in Italiens Süden vor kurzem unter Sonderverwaltung gestellt.

Italien hat seit 2016 mehrere Banken des Landes vor dem Zusammenbruch gerettet. Darunter ist auch die Traditionsbank Monte dei Paschi di Siena, die 2017 mit einem acht Milliarden Euro schweren Rettungspaket vor dem Kollaps bewahrt wurde.

Quelle: APA