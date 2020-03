Italiens Regierung: Weitere Milliardenhilfen kommen

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Welle ein weiteres Wirtschaftspaket mit hohen Milliardenhilfen in Aussicht gestellt. Die Regierung in Rom arbeite daran und wolle es in den nächsten zwei Wochen vorstellen, sagte Conte der Zeitung "Corriere della Sera" vom Donnerstag.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Italiens Ministerpräsident kündigt weitere Hilfen an