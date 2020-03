Das Coronavirus bremst die Wirtschaft im Nachbarland. Das trifft auch österreichische Unternehmen, die dort Geschäfte machen.

Tagliatelle, Spaghettoni, Strozzapreti: Die Nudelregale im Sapori del Sud sind gut gefüllt. In dem Delikatessenladen im Nonntal verkauft Salvatore Furfaro Köstlichkeiten aus Italien. In den vergangenen Tagen fanden aber immer weniger Kunden den Weg in sein kleines Geschäft. Rund 30 ...