IWF fordert Reformen und Investitonen für mehr Wachstum

Der Internationale Währungsfonds schaut pessimistisch auf die Weltwirtschaft. 2019 werde es wohl nur ein Wachstum von drei Prozent geben, so wenig wie seit der großen Finanzkrise vor über zehn Jahren nicht mehr, heißt es im Abschlussdokument des IWF, das am Samstag in Washington veröffentlicht wurde.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO IWF-Chefin Kristalina Georgiewa