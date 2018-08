Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat nach eigenen Angaben weiter keine Anzeichen dafür, dass die Türkei in ihrer aktuellen Krise den Fonds um finanzielle Unterstützung bitten will. Das sagte eine IWF-Sprecherin am Donnerstag in Washington.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Die Inflation in der Türkei galoppiert