IWF setzt Konjunkturprognose weiter herunter

Wegen der andauernden Handelskonflikte hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose für die Weltwirtschaft weiter nach unten geschraubt. In einem am Dienstag in Washington veröffentlichten Bericht sagt der IWF für heuer nur noch ein globales Wachstum von 3,0 Prozent voraus. Dies wäre das niedrigste Wachstum seit der globalen Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009.

SN/APA/dpa (Archiv)/Christian Chari V.a. der USA-China-Handelskonflikt belastet die Wirtschaft