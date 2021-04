IWF stellt neue Weltwirtschafts-Prognose vor

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) seine neue globale Konjunkturprognose vorstellen. Der Fonds rechnet in diesem Jahr trotz der Pandemie mit einem stärkeren Wachstum als noch zuletzt angenommen. Im Jänner hatte der IWF ein Wachstum der globalen Wirtschaftsleistung um 5,5 Prozent erwartet. Nun sei mit einer "weiteren Beschleunigung" zu rechnen, kündigte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa vergangene Woche an.

Der IWF rechnet heuer mit stärkerem Wachstum als bisher angenommen

Für 2022 hatte der IWF im Jänner ein globales Wachstum von 4,2 Prozent prognostiziert. Für die Eurozone erwartete er ein Wachstum der Wirtschaftsleistung um 3,6 Prozent, für das laufende Jahr 4,2 Prozent. Die vergleichsweise hohen IWF-Prognosen sind zum Teil auch dadurch begründet, dass die entwickelten Volkswirtschaften im Vorjahr wegen der Corona-Krise eine Rezession von historischem Ausmaß erlebten.