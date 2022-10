Japan: Der Yen schwächelt und der Tourismus erholt sich

Obwohl der Yen so schwach ist wie seit drei Jahrzehnten nicht, hält die Notenbank an ihrer Nullzinspolitik fest. Der Tourismus befeuert den Konsum, aber weite Teile der Wirtschaft leiden zusehends.

Ende vergangener Woche schickten die führenden Medienhäuser Eilmeldungen aus: "Der Yen hat ein 32-Jahres-Tief erreicht." Für einen US-Dollar erhielt man am Finanzmarkt Montagnachmittag rund 149 Yen. Derart schwach war Japans Währung zuletzt, als Anfang der 1990er-Jahre eine riesige Immobilienblase im Land geplatzt war. Heute liegen die Gründe für den Sinkflug im Ausland: Während große Volkswirtschaften ihre Leitzinsen angehoben haben, will die Bank of Japan (BOJ) davon nichts wissen.

Japan verfolgt weiterhin eine Nullzinspolitik

Praktisch überall auf ...