Japan wirbt um reiche Urlauber

Japans Tourismus läuft nach harten Jahren in der Pandemie auf Hochtouren. Der Boom nervt die Menschen vor Ort. Nun will das Land vor allem reiche Reisende anziehen, die mehr Geld ausgeben.

Auf den ersten Blick müsste man denken, Japan habe endlich das, was es über die letzten dreieinhalb Jahre wollte: Der Tourismus ist zurück. Der vergangene September markiert schon den vierten Monat in Folge, in dem mehr als zwei Millionen Reisende ...