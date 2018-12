Japanisches Gericht gewährt Kaution für Nissan-Manager Kelly

Ein japanisches Gericht hat einer Kaution für den in Tokio in Untersuchungshaft sitzenden amerikanischen Nissan-Manager Greg Kelly, frühere rechte Hand des ebenfalls inhaftierten Ex-Verwaltungsratschef Carlos Ghosn, zugestimmt. Die Kautionshöhe für Kelly beträgt 70 Millionen Yen (632.000 Euro), wie das Bezirksgericht in Tokio am Dienstag mitteilte.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Kelly könnte auf Kaution freikommen