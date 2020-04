Kanada legt zweites Milliardenpaket gegen Coronakrise auf

Zur Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmern in der Coronakrise hat das kanadische Parlament ein milliardenschweres Hilfspaket verabschiedet. Mitten am Osterwochenende stimmten die Abgeordneten am Samstag in einer Sondersitzung für ein Paket im Volumen von 73 Mrd. kanadischen Dollar (47,8 Mrd. Euro), das Lohnausfälle durch die Corona-Krise ausgleichen soll.

SN/APA (AFP)/DAVE CHAN Regierungschef Trudeau nahm an der Sitzung teil.