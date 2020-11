Kanadas Provinz Quebec verbietet ab 2035 Verbrennungsmotoren

Nach dem US-Bundesstaat Kalifornien verbietet auch die kanadische Provinz Quebec ab 2035 den Verkauf von neuen Personenwagen mit Verbrennungsmotor. Das kündige der Premierminister von Quebec, Francois Legault, am Montag vor Journalisten in Montreal an. Sein Vorstoß zum Umstieg auf Elektrofahrzeuge gehört zu einer milliardenschweren Initiative, mit der Quebec seine Klimaziele erreichen will.

Im September hatte Kalifornien erklärt, dass dort von 2035 an keine neuen Pkw oder Lkw mit Benzin- oder Dieselmotor mehr verkauft werden dürfen. Die kanadische Provinz British Columbia hat bereits mit einem schrittweisen Ausstieg begonnen und peilt ein vollständiges Verbot von Verbrenner-Fahrzeugen ab 2040 an. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat umfassende Maßnahmen für den Klimaschutz in Aussicht gestellt. Dazu gehört, abgasfreie Fahrzeuge für die Kunden erschwinglicher zu machen und in ein landesweites Netz von Elektro-Ladestationen zu investieren. In Deutschland soll der Kauf von Elektro-Autos Regierungskreisen zufolge unterdessen länger gefördert werden als bisher geplant. Die zuletzt von der Regierung verdoppelte Kaufprämie für Elektro-Autos solle über 2021 hinaus bis 2025 greifen, sagten Regierungs- und Branchenvertreter am Montag im Vorfeld eines weiteren deutschen Autogipfels am Dienstagabend, Beginn 19 Uhr. Quelle: Apa/Ag.