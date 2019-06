Kanadas Regierung für umstrittene Ölpipeline-Erweiterung

Die kanadische Regierung hat der umstrittenen Erweiterung der Ölpipeline Trans Mountain zugestimmt. Premierminister Justin Trudeau kündigte am Dienstag an, mit den Arbeiten solle im Sommer begonnen werden. Zur Begründung führte er an, der Export von Erdöl nach Asien verringere die Abhängigkeit Kanadas vom US-Markt. Außerdem sei der Transport von Erdöl in einer Pipeline sicherer als mit Zügen.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Proteste gegen Pipeline-Pläne von Premierminister Trudeau