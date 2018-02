Kaufhof baut 400 der 1.600 Arbeitsplätze in der Zentrale ab

Die angeschlagene deutsche Warenhauskette Kaufhof will bis 2020 rund 400 der rund 1.600 Arbeitsplätze in der Kölner Konzernzentrale streichen. Der Stellenabbau solle aber sozialverträglich durch natürlich Fluktuation, Übergangsregelungen für ältere Mitarbeiter und Abfertigungen erfolgen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Kaufhof steckt in der Krise